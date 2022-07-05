Сегодня в Генштабе сообщили о новых правилах выезда военнообязанных за пределы места своего проживания.

В Украине все военнообязанные могут передвигаться без получения соответствующих разрешений. Однако при смене места своего проживания они должны обратиться в соответствующие органы.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила координатор движения адвокатов Вооруженных сил Украины Евгения Рябека.

По словам юристки, в сообщении Генштаба речь идет исключительно о порядке учета лиц, которые меняют место жительства и место регистрации.

"То есть это происходит по тем законам, которые у нас уже давно были приняты", - утверждает Рябека.

Таким образом, человек, который меняет место жительства, должен был обратиться - на то время - в военкомат, а сегодня - в центр военного комплектования - сняться с учета и стать на учет в новом месте, что не является новым правилом.

"Возможно, опубликованный документ немного непонятно выписан. Но, действительно, цель такова, чтобы упорядочить этот учет, чтобы наши центры комплектования имели определенный порядок. То есть это больше внутренний документ, но сообщество толкует его так, как кто понял", - говорит Рябека.

То есть, по ее словам передвигаться по Украине без разрешений можно. Речь идет только о том, когда человек меняет место жительства или место регистрации.

"Сегодня еще будут происходить определенные совещания, чтобы юридически упорядочить этот документ и внести поправки для того, чтобы он был более правильный. Никто не хочет остановить экономику, бизнес. То есть такой цели не ставилось", - отметила координатор движения адвокатов ВСУ.

Новый запрет для военнообязанных в Украине

Ранее УНИАН писал, что в Украине разработали порядок предоставления разрешения на выезд военнообязанным за пределы места жительства. В Генштабе уже подтвердили такой запрет и разъяснили его детали.

Ранее адвокат ADER HABER Дмитрий Воронцов подробно объяснил детали этой законодательной инициативы.

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