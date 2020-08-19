Посольство США обеспокоено запугиванием журналистов в Украине

В посольстве подчеркнули, что журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу без притеснений и запугиваний.

Посольство США выразило обеспокоенность запугиванием журналистов в Украине.

Об этом говорится в заявлении на официальной странице посольства США в Facebook.

"Свободные медиа - важнейший элемент жизнеспособной демократии, а журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу без притеснений и запугиваний. Мы обеспокоены недавними инцидентами, направленными против сотрудников "Радио Свобода", включая сожжение автомобиля и подозрение на прослушивание дома. Мы высоко ценим, что власти принимают первоначальные меры для изучения этих инцидентов, и призываем к быстрому и всестороннему расследованию", - говорится в сообщении.

Поджог авто "Схем": хронология событий

Ночью сегодня, 17 августа, неизвестные сожгли возле дома водителя автомобиль съемочной группы программы «Схемы». По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который они снимали с помощью этого автомобиля - «Короли дорог», о первых лицах государства, нарушающих ПДД.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на максимально быстрое расследование поджога автомобиля программы «Схемы» и привлечению к ответственности злоумышленников.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и виновников поджога автомобиля Kia Cerato, принадлежавшего съемочной группе программы «Схемы: коррупция в деталях».

"Прослушка" у Ткача: детали инцидента

8 августа журналистам программы "Схемы" Радио Свобода Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства. Позже полиция сообщила, что начала производство по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

За два дня с момента открытия уголовного производства относительно вероятного прослушивания журналиста-расследователя программы "Схемы" Михаила Ткача полиция один раз осмотрела место событий, но без использования специальной техники. Однако с помощью отвертки следователь "нашел" три отверстия на чердаке, которые ведут в дом журналиста.

Позже Ткач подал жалобу в прокуратуру на бездействие следователей полиции.

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Автор: Денис Прядко