Политолог Игорь Рейтерович объяснил, на какие детали нужно обращать внимание в контексте переговоров.

Ключевым моментом в переговорах будут именно гарантии для Украины, а не слова кремлевского диктатора Владимира Путина или какие-то подписи, считает политолог Игорь Рейтерович.

"Плюс, возможно, дополнительные гарантии со стороны США в виде двусторонних договоров с нами. Позиция Китая, который, в принципе, может выступить тоже третьей стороной в этих переговорах и как бы утвердить своим присутствием их реализацию", - заявил он в эксклюзивном материале для УНИАН.

Однако Рейтерович также отмечает, что Китай вряд ли возьмет на себя прямую ответственность в качестве гаранта выполнения. И подчеркивает, что все сведется к реальным гарантиям, а не к обещаниям или к словам, когда они будут выдвинуты, рассмотрены и, возможно, утверждены.

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Политолог считает, что одним из главных моментов, который должен произойти, чтобы война не началась снова, это вступление Украины в НАТО.

"И второй сценарий - он менее для нас оптимистичный, но возможный - это миротворцы. Плюс дополнительно к этому реальные договоры, ратифицированные в парламенте США и некоторыми другими европейскими странами, сохранение в полном формате украинских Вооруженных сил, продолжение поддержки военно-технической, политической, экономической, финансовой и так далее", - рассказал Рейтерович.

Именно эти пункты и являются "достаточными" гарантиями.

Путину же любой результат переговоров и договоренностей может подать как безусловную победу РФ, считает эксперт. В то же время, будет ли у него желание идти с войной дальше — зависит от того, какое соглашение будет заключено.

"Если там будут действительно гарантии для Украины и сохранения Вооруженных сил, - у него просто не будет такой возможности. Потому что он будет понимать, что он будет в любом случае тогда иметь дело с Украиной", - подчеркнул Рейтерович. И подытожил, что в ином случае Европа может получить еще большую войну в будущем.

Другие новости о мирном соглашении и гарантиях для Украины

Ранее УНИАН сообщал про полный текст несостоявшегося мирного соглашения с РФ 2022 года. В частности, стороны договорились исключить Крым из договора, оставив его под российской оккупацией, но без признания его Украиной. Статус Крыма должен был быть определен в течение 10 или 15 лет, при этом Украина обещала не пытаться вернуть полуостров силой.

Кроме того, глава МИД Украины Андрей Сибига тоже назвал единственную действенную гарантию безопасности для Украины. Также Сибига рассказал детали диалога с иностранным коллегой, который в 2008 году находился на саммите в Бухаресте, где могли принять решение о предоставлении Украине и Грузии Плана действий по членству в НАТО.

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