Недавно Европейский суд по правам человека определил, что за "язык вражды" в комментариях несут ответственность не только комментаторы, но и те, кого они комментируют. Это вызвало неоднозначную реакцию в украинском сегменте соцсетей. Но попробуем разобраться, о чем идет речь. Статьей 10 Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод установлена свобода выражения мнения. Однако, 2 сентября 2021 года Европейский суд по правам человека принял решение в деле "Сенчез против Франции", в котором установил, что авторы публичных сообщений в социальных сетях должны следить за содержанием комментариев на своих страницах.

Суть дела в том, что 10 лет назад французский политический деятель опубликовал пост на своей персональной странице в Facebook, под которым образовался ряд комментариев с враждующими посылами в отношении мусульман. ЕСПЧ установил, что заявитель – политик, мэр города, его аккаунт в социальной сети – открытый для широкого круга людей, публикация была провоцирующая, а комментарии под постом пробыли более шести недель… Дело рассматривали все судебные инстанции Франции. К ответственности был привлечен автор публикации, а также, авторы комментариев, которые несли оскорбительный характер по отношению к другим меньшинствам. Мол, автор должен был понимать: пост размещен в социальной сети, его увидит большое количество людей, которые смогут высказать свою позицию в комментариях. А учитывая, что оскорбительные комментарии под постом продержались более шесть недель, суды пришли к выводу, что автор публикации должен был их заметить и удалить, чтобы не распространять скандал между расовыми группами.

После обращения политика с заявлением в ЕСПЧ о нарушении судами Франции статьи 10 Конвенции, ЕСПЧ установил, что в этом деле не было нарушения данной статьи, а владелец персональной страницы в Facebook и авторы комментариев были привлечены к ответственности верно – за не удаленные комментарии под постом. Более того, ЕСПЧ решил, что присужденные штраф в размере 3000 евро и 1000 евро моральной компенсации не являются чрезмерными для заявителя.

Принятое решение прямо возлагает ответственность на собственника аккаунта за контролем комментариев на его странице

Интересно то, что одна из судей ЕСПЧ не согласилась с принятым решением и изложила отдельное мнение относительно этого спора. Судья указала на тот факт, что привлечение к ответственности владельца аккаунта в социальной сети - угроза для свободы слова и, прежде всего, касается публичных людей, у которых в социальных сетях большое количество подписчиков, за которыми следят граждане различных стран, и проследить за каждым оставленным комментарием нет возможности. Поэтому принятое решение прямо возлагает ответственность на собственника аккаунта за контролем комментариев на его странице.

На сегодняшний день многие политические деятели и другие граждане громко, а иногда резонно высказываются на своих персональных страницах в социальных сетях. После этого часто созревают скандалы, которые доходят до судебного разбирательства.

Украина ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основоположных свобод в 1997 году, а в 2006 году приняла Закон Украины "О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека". Приняв данные нормативно-правовые акты, Украина взяла на себя определенную обязанность, чтобы в дальнейшем изменить свою внутреннюю правовую систему. Сейчас украинские суды активно используют практику ЕСПЧ в своих решениях.

Владельцы аккаунтов в социальных сетях должны следить за комментариями

В украинских реалиях дела о защите чести, достоинства и деловой репутации – одна из самых непредсказуемых категорий дел в судах. Для того, чтобы судья установил факт нарушения неимущественного права, необходимо предоставить ряд доказательств, которые подтверждают нарушение прав особы. Но, думаю, решение ЕСПЧ, о котором тут идет речь, даст неплохую развязку судебным делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, которые сегодня находятся в украинских судах.

Поэтому владельцы аккаунтов в социальных сетях должны следить за комментариями третьих лиц, которые оставляют на их страницах, чтобы в будущем не нести за это ответственность. Поскольку особы, чьи неимущественные права будут нарушены в опубликованных постах или комментариях, смогут обратиться в суд за защитой своих прав и интересов. Конечно же, в первую очередь это касается публичных людей, которые ведут активную социальную и политическую жизнь.

Олег Горецкий, управляющий партнер Юридической фирмы "Горецкий и Партнеры", кандидат юридических наук (Доктор философии в сфере права), глава комитета по вопросам медиации Ассоциации адвокатов Украины, адвокат, медиатор