Самый известный факт, когда впервые был употреблен лозунг "Слава Украине - Героям слава", — это в марте 1919 года во Львове.

"Слава Украине!" - лозунг, который на этой неделе разлетелся по всем соцсетям после расстрела украинского военнопленного российскими оккупантами. На самом деле этот слоган имеет давнюю историю.

Его использовали еще более 100 лет назад. Сначала - борцы за независимость Украины, потом - патриотически настроенные граждане уже в свободной Украине, сейчас - это главный лозунг украинцев. Об этом в эфире 1+1 рассказала кандидат исторических наук Алина Понипаляк.

По ее словам, этот лозунг получил широкое распространение в начале 20 века. Лозунг "Слава Украине - Героям слава!" связано с борьбой за нашу государственность.

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"Самый известный факт, когда впервые был употреблен этот лозунг, — это в марте 1919 года во Львове. Тогда студенты и другие украинцы, которые выступали против польского правительства, активно использовали эти слова", — говорит Поняпаляк.

А дальше, продолжила она, этот лозунг стал общепринятым в УНР, на протяжении всего 20 века - как революционный лозунг. Затем - для прославления нашей страны и государственности.

Как лозунг "Слава Украине!"после 6 марта заполонил сеть

6 марта 2023 года в сети обнародовали видео, как российские оккупанты расстреливают украинского военнопленного после его слов "Слава Украине!" и снимают это на видео.

Украинцы массово начали постить в соцсети слова "Слава Украине!", "Герою слава!"и" Героям Слава!", чтобы привлечь внимание мира к зверскому убийству украинского военного.

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