Избранник обещал частному лицу за указанную сумму "решить" вопрос с приобретением земли.

Депутата Волынского областного совета уличили в вымогательстве и получении от гражданина 35 тысяч долларов США взятки за решение земельного вопроса.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, гражданин хотел приобрести участок для ведения хозяйственной деятельности, тем самым инвестируя средства в одну из громад области. Однако за такую возможность он должен был предоставить депутату неправомерную выгоду.

12 сентября депутата задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Чтобы скрыть свою деятельность, фигурант обменял 25 тысяч долларов неправомерной выгоды на евро.

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Ранее правоохранители задокументировали несколько фактов получения депутатом неправомерной выгоды на общую сумму 10 тыс. долларов США.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному депутату подозрения и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства будет проверяться причастность к коррупционной схеме должностных лиц одного из местных советов.

Борьба с коррупцией в Украине

Как сообщал УНИАН, с 6 сентября в Украине начал работать Единый портал обличителей коррупции, который обеспечивает анонимное или неанонимное сообщение о коррупции в той или иной организации. К порталу имеют доступ соответствующие органы государственной власти. В НАПК обращают внимание, что в случае, если благодаря сообщению обличителя коррупции суд признает кого-то виновным в этом и примет решение о взыскании денежных средств, то автор сообщения может получить 10% от этой суммы, но не более 14 млн грн.

С 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции. Законом предусмотрено, что право на вознаграждение имеет обличитель, сообщивший о коррупционном преступлении. Речь идет о взятках в более 10 млн грн.

Размер вознаграждения обличителя составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера нанесенного государству ущерба от преступления после принятия обвинительного приговора суда. При этом он не может превышать 3 тысяч минимальных зарплат.

Разоблачители и члены их семей должны находиться под защитой государства - им могут предоставить охрану.

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