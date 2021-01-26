В "Миротворце" указала, что девушка является провокатором и антиукраинской пропагандисткой, а также участвует в информационной спецоперации РФ против Украины.

Жительница города Константиновка (Донецкая область) Елена Землянко вместе со своей подругой Татьяной Литвин опубликовала в соцсети TikTok видео, в котором высказала свою любовь к президенту РФ Владимиру Путину.

В связи с этим девушку внесли в базу на сайте "Миротворец".

Там указано, что девушка является провокатором и антиукраинской пропагандисткой, а также участвует в информационной спецоперации РФ против Украины.

"Я из Украины, но я люблю Россию, и я за Путина", - подписала свое видео девушка.

На "Миротворце" отметили, что в видео фигурировала и подруга Землянко - Литвин.

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Скандал вокруг блогерши di.rubens: что известно

Блогер из Киева di.rubens назвала Россию любимой страной. На ролик "тиктокерши" обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан.

После этого в сети разгорелся скандал, ведь видео было снято на Майдане.

Затем юная блогерша удалила свой аккаунт в Facebook. Также скандальный ролик удален в сети Тикток.

20 января девушка решила подать в суд на офицера ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица" за публикацию скандального ролика с ее участием.

Блогерша утверждает, что информация, которую распространяет военный, является "сфальсифицированной и заведомо ложной". "В ответ на неправомерные действия офицера, направленные против меня, я готовлю материалы для открытия уголовного дела, а также собираю документы для открытия судебного производства. Данная ситуация рассматривается в Министерстве обороны", – заявляла di.rubens.

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Автор: УНИАН