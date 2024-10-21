67 прокуроров Хмельницкой области получили инвалидность именно в период реформ Порошенко-Рябошапки, – СМИ

Скандал с массовым установлением инвалидности прокурорам Хмельницкой области напрямую связан с реформой прокуратуры, которую в свое время проводили экспрезидент Петр Порошенко и бывший генпрокурор Руслан Рябошапка.

Об этом пишет "Закон и бизнес", проанализировав все данные. Расследование выявило, что большинство из 67 прокуроров Хмельницкой области оформили свои инвалидности именно в 2017-2019 годах.

"Это стало следствием так называемых реформ прокуратуры, которые в свое время проводили ее руководители – Юрий Луценко и Руслан Рябошапка. А появление такого количества прокуроров с инвалидностью стало возможным после создания многочисленных комиссий и общественных советов из международников и активистов при правоохранительных органах", – отмечает издание.

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Так, Луценко был генпрокурором с 2016 по 2019 годы во времена Порошенко.

А Рябошапка возглавил Генпрокуратуру после выборов в 2019 году как представитель неправительственных организаций и гражданского общества. Однако за полгода работы на этой должности запомнился единственной реформой – сменой вывески. В результате Верховная Рада выразила ему недоверие и уволила за неэффективность и развал органов прокуратуры.

По данным СМИ, Рябошапка уехал из Украины сразу же после начала полномасштабного вторжения рф.

Издание дает перечень 67 прокуроров Хмельницкой области с конкретными датами установления им инвалидности. Из списка видно, что это стало массовым явлением в 2017-2019 годах. Прокурорам оформляли 2 группу бессрочно или на 3 года. А после окончания срока они успешно проходили перекомиссию.