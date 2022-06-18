Люди должны по две недели ждать, пока россияне выдадут гроб для погребения погибшего, поэтому нашлись дельцы, которые предлагают "порешать" все эти вопросы гораздо быстрее.

В Мариуполе прихвостни рашистов устроили "бизнес на костях". Жители временно оккупированного города, которым нужно похоронить погибших родственников, вынуждены долго ждать гробы. А трупы в это время хранятся прямо посреди улицы и даже "исчезают". Этим и пользуются дельцы, которые предлагают "порешать" все вопросы с захоронением значительно быстрее.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Если двигаться "по процедуре" в Мариуполе, то при захоронении оккупанты бесплатно выдают гроб. Простой, из дерева, без обивки. Ждать в очереди на такой гроб от одной до двух недель. Все это время труп будет находиться в "морге на Метро" прямо на улице. В жару. Кроме таких условий хранения трупов, тела погибших периодически "исчезают". То есть через 10 дней вы должны получить гроб и похоронить человека, но тело его уже исчезло", - рассказал он.

Эту ситуацию в свою пользу решили использовать прихвостни рашистів - заместитель Октябрьской (Центральной) райадминистрации оккупантов Адамов Дмитрий Валерьевич и его партнер из Макеевки. Дельцы организовали "бизнес", за 20 тысяч гривень они обещают "порешать" все проблемы и провести захоронение. За такие деньги прихвостни оккупантов кладут труп в гроб с обивкой и просто его закапывают. Никаких табличек с именем на могиле не устанавливают.

"То есть, 20 тыс. грн. за безымянную могилу. Гробы изготавливают в Новоазовске и Тельмановском районе. Такой вот бизнес на костях от коллаборанта", - добавил Андрющенко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Мариуполе россияне запретили включать более одной лампочки.

Вас также могут заинтересовать новости: