В городе почти все котельные имеют повреждения, а некоторые уничтожены полностью.

Оккупанты не смогут начать отопительный сезон в Мариуполе людям придется либо замерзать, либо выезжать.

Об этом сообщила Мариупольский городской совет.

"В городе почти все котельные имеют повреждения. Некоторые уничтожены полностью. Только ремонт одной котельной занимает около одного года. Разрушено также 50-70% газовых магистралей. Для запуска "тепла" необходима еще вода и большое количество электроэнергии. С этим у оккупантов также проблемы. Неподготовленность коммуникаций приведет к постоянным течениям воды. Город заполнят "теплые лужи", - проинформировали в горсовете.

Как отмечается, для того, чтобы заменить трубы большого диаметра необходимо более 1 млрд долларов.

"Не сложно представить, сколько будет стоить восстановление всей системы. Мариупольцы уже начинают понимать, что "покращення" и обещания "все буде" - это байки и пропаганда. Если тепла не будет, а уже понятно, что его не будет, мариупольцы начнут замерзать. Это при том, что люди до сих пор не могут выехать из города из-за искусственных препятствий в виде фильтрационных лагерей, которые создали российские оккупанты", - сообщили в горсовете.

Как ранее сообщал УНИАН, 8 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что оккупанты хаотично пытаются восстановить водоснабжение в городе, но без полноценной системы водоотведения, грозящей экологической катастрофой.

Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастроф, последствия которых будут проявляться за пределами Украины.

22 мая стало известно, что в Мариуполе люди вынуждены потреблять техническую воду вместо питьевой.

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