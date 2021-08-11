Основная цель законопроекта - защита персональных данных пользователей

В Украине могут ввести продажу сим-карт по паспорту. Усиление идентификации для электронных коммуникационных услуг предлагается в законопроекте, который Комитет по вопросам цифровой трансформации хочет выдвинуть на обсуждение.

Об этом говорится в сообщении Комитета на сайте Верховной Рады.

Так, идентификация пользователей электронных коммуникационных услуг должна усилить защиту персональных данных и противодействовать развитию мошенничества. Законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об электронных коммуникациях" разработала рабочая группа по противодействию серому импорту.

"Учитывая стремительное развитие цифровой экономики, идентификация абонентов становится важной составляющей формирования эффективной системы безопасности для защиты персональных данных пользователей. Уже сейчас многие пользуются интернет-банкингом, получают выписки на свои мобильные телефоны, заказывают товары и услуги онлайн. Вместе с этим возрастают и риски мошенничества. В результате похищения телефонов, в память которых были внесены персональные данные, возникают досадные ситуации с банковскими счетами", - говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.

Читайте такжеМинкульт создал цифровую карту событий ко Дню независимости УкраиныЕсли законопроект примут и утвердят, конечные пользователи (владельцы сим-карт и другие лица, которым предоставляются электронные коммуникационные услуги) будут обязаны осуществлять идентификацию в порядке, установленном правилами предоставления и получения услуг.

"Несмотря на то, что большинство абонентских номеров сегодня уже "привязаны" к конкретным лицам через банковские услуги, регистрация у поставщиков электронных коммуникационных услуг является лишь формальностью. В то же время она создаст условия для применения надежной защиты абонентов от мошеннических схем", - добавили авторы законопроекта.

Также уточняется, что законопроект еще не обсуждался в Верховной Раде, поэтому правки и предложения по этой идее можно вносить до 21 августа текущего года.

Ранее УНИАН уже сообщал, что во Львове мошенники украли у мужчины более 24 тысяч гривен, похитив телефон.

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Автор: Полина Кузенко