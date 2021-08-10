Минсоцполитики готовит законопроект, который поможет высчитывать страховой стаж людям, работающим без оформления.

В Украине люди, работающие без официального оформления, получили шанс на пенсию даже при отсутствии необходимого трудового стажа.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная.

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По словам Лазебной, полмиллиона украинцев могут остаться вообще без пенсий так как украинцы, работающие без оформления не будут иметь необходимых 15 лет стажа, если не изменить действующие на данный момент нормы законодательства.

Также, по ее словам, могут остаться без пенсии те, кто работает на неполной занятости.

Как отметила Лазебная, на данный момент Министерство социальной политики готовит законопроект, который поможет высчитывать страховой стаж людям, работающим без оформления и получающим зарплату в конверте.

"Мы разработали законопроект и отправили его на экспертизу в Международную организацию труда, и будем продвигать его дальше", – сообщила министр.

Госбюджет-2021 и пенсии:

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта.

Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

27 января Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

17 февраля 2021 года Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 марта 2021 года в Украине проведена плановая индексация пенсий, которая составит примерно 11%. Кроме того, украинцы в возрасте от 80 лет начали получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен (если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

С 1 апреля 2021 в Украине был запланирован перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года.

С 1 июля 2021 ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

В июне пенсионерам должны были выдать повышенные пенсии и доплату за апрель и май

С 1 июля доплату получили пенсионеры с инвалидностью, чей общий размер пенсии с учетом повышений, компенсаций и тому подобное, не достигает 2,2 тыс. грн. Сумма надбавки будет равняться сумме, которой не хватает до указанного размера.

Анонсированное на 1 июля повышение пенсий украинцам, которые достигли 75 лет было перенесено на 1 октября.

27 июля 2021 года в Минсоцполитики рассказали, какая пенсия ждет украинцев без стажа.

Автор: Елена Коваленко