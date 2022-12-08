Это коммерческие дроны, но они очень полезны на передовой.

Очередная партия беспилотников от общественной организации холдинга TECHIIA "Фундация Течия" стоимостью более 2,3 млн грн уже помогает украинским защитникам и защитницам. С начала полномасштабной войны Фундация передала на фронт десятки БпЛА на сумму свыше 75 млн грн.

6 квадрокоптеров Autel получили военные из подразделений специального назначения на восточном и южном направлениях, сообщают на сайте "Фундации Течия". Они просты в управлении, дают хорошее качество фото и видео и хорошо себя показывают даже в темное время суток.

"Это коммерческие дроны, но они очень полезны на передовой. Компактные и легкие в использовании, надежные, а хорошая оптика и тепловизор помогают наблюдать за объектами на достаточно больших расстояниях днем и ночью. Это действительно полезная "птичка" для наших подразделений", – объясняет пилот БпЛА с позывным "Сокол".

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Еще один дрон получила военная часть в составе Отдельной президентской бригады – это беспилотный авиационный комплекс типа VTOL, то есть дрон самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой стоимостью 845 тыс. грн.

"Беспилотники незаменимы на передовой. Они позволяют действовать намного эффективней, разведывают необходимую информацию и выполняют еще ряд важных задач. К сожалению, цикл их жизни на фронте не очень длинный и военные регулярно нуждаются в новых "птичках", поэтому мы с командой постоянно над этим работаем", – комментирует Олег Крот, директор ОО "Фундация Течия" и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Напомним, ранее "Фундация Течия" передала Силам обороны Украины беспилотников на сумму более $2,5 млн. В частности, это летательные комплексы FlyEye и несколько десятков дронов DJI. В общей сложности сумма помощи Силам обороны Украины от "Фундации Течия" пересекла отметку в $21,2 млн. Кроме этого, управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел для защитников Украины необходимого снаряжения почти на $40 млн. Из-за военной тайны и соображений безопасности деталей этих закупок в организации не разглашают.