Торговой сети катастрофически не хватает водителей для фур и частично самих грузовиков.

Торговая сеть супермаркетов "Сильпо" ищет водителей грузовых автомобилей для перевозки продуктов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Fozzy Group".

В компании отметили, что над вопросом доставки продуктов в магазины работают логисты, грузчики, руководители и тысячи других людей, прокладываются новые маршруты, есть сотрудничество с государством.

На складах работники остаются ночью, чтобы не нарушать комендантский час и иметь возможность паковать, чтобы утром отправить товары в магазины.

"Но нам катастрофически не хватает водителей для наших фур и частично самих грузовиков. Поэтому если вы это читаете и имеете водительские права категории С и выше, или среди ваших друзей-родственников есть такой человек, передайте наше сообщение: "Водители, которые могут управлять грузовыми автомобилями, приходите к нам на работу. Помогите нам накормить страну! Особенно если вы в Киеве и области. Особенно, если у вас есть свой автомобиль для перевозок. Звоните по номеру 0 800 301 707 (звонки бесплатные) и узнайте больше деталей", - призвали в компании.

Как сообщал УНИАН, большая часть супермаркетов "Сильпо" работает в большинстве регионов, из более 320 супермаркетов открыты 90-95%. Лимит снятия наличных на кассе супермаркетов увеличен с 500 грн до 6 тыс. грн на один чек.

2 марта в Минагрополитики сообщили о создании онлайн-карты продовольственных магазинов с графиками работы.

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