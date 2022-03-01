Авторы карты обещают постоянно обновлять ее и добавлять новые магазины и торговые сети.

Вслед за онлайн-картой работающих аптек в Украине создали схожую карту с актуальной информацией о продовольственных магазинах в вашем городе.

На карте есть следующая информация:

информация о названии магазина или торговой сети;

актуальный график работы тех или иных магазинов в разных городах;

адреса магазинов;

статус работы торговых точек в условиях комендантского часа и военного положения.

По состоянию на 1 марта карта отображает информацию о магазинах АТБ, "Коло", "Сільпо", "Фора", Novus, Varus, "Рукавичка" и "Еко маркет". Авторы карты обещают, что она будет постоянно обновляться новым торговым сетями и отдельными магазинами.

Карту можно найти по ссылке. Сервис интегрирован с Google-картами.

Ранее сообщалось, что в супермаркетах сети АТБ разрешили снимать на кассах до 6 тысяч грн наличными. Все покупатели смогут снять деньги, но при условии, если сделают какую-либо покупку.

В свою очередь в Офисе президента просят украинцев по возможности расплачиваться банковскими картами, а не наличными, так как сейчас сложно перевозить наличные по стране.

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