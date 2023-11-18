Журналисты одной из крупнейших швейцарских немецкоязычных газет Neue Zürcher Zeitung побывали в Покровске. Они выяснили: несмотря на близость к линии соприкосновения, с января по ноябрь 2023 года работники добыли более 5 млн тонн коксующегося угля. А после 2014 года и оккупации Россией части Донбасса, город превратился в новую шахтерскую столицу Украины.

"Большинство шахт, оставшихся в Украине, добывают уголь для отопления. Это вряд ли прибыльное дело, но оно стало жизненно важным прошлой зимой во время российских атак на энергетическую инфраструктуру. Шахтоуправление "Покровское" добывает коксующийся уголь. Это топливо преимущественно используется для производства стали, поэтому имеет важное значение для оборонной промышленности", - пишут журналисты.

Предприятие принадлежит компании Метинвест Рината Ахметова, которая до войны создала цепочку создания стали: уголь из Покровска и кокс из соседнего прифронтового города Авдеевки поставлялись на огромные металлургические комбинаты в Мариуполе.

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"Сейчас эта цепь разрушена: "Азовсталь" в Мариуполе лежит в руинах, а вокруг коксохимического завода в Авдеевке заняли позиции украинские защитники. Шахтоуправление "Покровское" работает на пониженных мощностях из-за войны и невозможности экспортировать продукцию традиционными маршрутами. Добыча и транспортировка угля в таких условиях является огромным вызовом. Однако с января по ноябрь 2023 года работники добыли более 5 млн тонн коксующегося угля. Часть продукции идет на украинские металлургические комбинаты, остальные - в страны Восточной Европы", - указывает издание.