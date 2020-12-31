Основную часть столбов уже установили / фото APnews

В среду, 30 декабря, на Шулявском мосту в Киеве вместо упавших электроопор установили новые.

Об этом сообщает APnews.

"Основную часть столбов уже установили. Оценить качество монтажа не представляется возможным, так как велись работы по установке верхней части столба, где находятся световые элементы. После установки к ним подведут электричество", - говорится в сообщении.

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Шулявский мост в Киеве: падение столбов

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Автор: УНИАН