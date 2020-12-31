После установки к ним подведут электричество.

В среду, 30 декабря, на Шулявском мосту в Киеве вместо упавших электроопор установили новые.

Об этом сообщает APnews.

"Основную часть столбов уже установили. Оценить качество монтажа не представляется возможным, так как велись работы по установке верхней части столба, где находятся световые элементы. После установки к ним подведут электричество", - говорится в сообщении.

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Шулявский мост в Киеве: падение столбов

15 декабря на Шулявском путепроводе упали три столба линии электропередач, расположенные на полосе движения в направлении ул. Гетьмана и ул. Довженко. В результате инцидента повреждены 9 автомобилей. Люди не пострадали.

По факту падения электроопор открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Реконструкция Шулявской развязки была проведена в 2019 году.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главная ответственность - на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ.

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Автор: УНИАН