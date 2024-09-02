Штрафы за нарушение мобилизации могут достигать 60 000 гривень, а за неуплату есть риск остаться без жилья.

Мобилизация в Украине в сентябре продолжается, как и действие военного положения. За нарушение правил военного учета призывников могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму. Мы рассказали, какие есть штрафы для уклонистов с 1 сентября и что будет, если их не оплатить.

Какие есть штрафы для уклонистов и военнообязанных

Военнообязанным могут выписать штрафы на основании статей Кодекса об административных нарушениях 210 - "За нарушение правил воинского учета" и 210-1 - "За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Военнообязанных во время войны могут оштрафовать за:

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не обновление данных в ТЦК (это касается и женщин-медиков);

не нахождение на воинском учете на учете по месту жительства, работы или учебы;

потерю военного билета;

переезд, смену места работы или изменение семейного положения без уведомления военкомата;

неявку в ТЦК по повестке;

отказ от прохождения ВВК;

отказ предоставлять здание, сооружение, транспортное средство и другое имущество для мобилизационных целей и задач.

Обратите внимание, что на каждое нарушение составляется отдельный протокол. То есть если мужчина не явился по повестке и не уведомил военкомат про переезд, то ему могут выписать сразу два штрафа.

Важно отметить: согласно закону, штраф за не обновление данных не накладывается, если информацию о призывнике можно получить из различных государственных реестров или банка.

Какой штраф за неявку по повестке

Штраф за неявку в ТЦК в военное время по новому закону составляет от 17 000 до 25 500 гривень для граждан, и от 34 000 до 59 000 гривень для юридических лиц. Его могут выписать заочно, то есть без присутствия нарушителя. Узнать о наличии штрафа можно через сервис Opendatabot или в приложении Дія.

Размер штрафа может быть большим за указанную сумму. Нарушитель обязан дополнительно погасить дополнительные расходы, например, судебный сбор или составление акта обследования имущества должника.

Уголовная ответственность наступает, если мужчина прошел ВВК, признан пригодным к службе и не явился по "боевой" повестке.

Что будет если не явился в ТЦК и не оплатил штраф

Многие призывники интересуется, могут ли отобрать квартиру за неуплату штрафа от ТЦК. Такая ситуация возможна только в случае, если размер неоплаченных штрафов составляет более 160 000 гривень. В таком случае жилье нарушителя окажется под арестом, а сумма от его продажи уйдет на погашение долга.

При меньшей сумме штрафа уклониста могут обязать погасить задолженность за счет ценного имущества, иностранной валюты или конфискации транспортного средства.

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