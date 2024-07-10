В исполнительную службу для взыскания долгов передали почти 12 тыс. дел.

С начала 2024 года территориальные центры комплектования передали для принудительного взыскания с должников 11 798 штрафов за нарушение правил воинского учета. Указанный показатель превышает количество за весь прошлый год, когда принудительно взимали 10 337 подобных штрафов. Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

Сейчас треть этих штрафов уже закрыта. Речь идет о 4236 взысканиях. В то же время 7562 штрафов все еще взимается с должников.

Отмечается, что речь идет не обо всех штрафах, вынесенных ТЦК за нарушение правил воинского учета, а только тех, которые были переданы на принудительное взыскание в исполнительную службу. Соответственно, нарушители были внесены в Единый реестр должников. Через открытие подобного исполнительного производства может быть наложен арест на средства и имущество должника, чтобы в дальнейшем погасить долг.

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Штрафы во время мобилизации

На военнообязанных граждан Украины, которые не соблюдают общие правила мобилизации, например не прибывают по вызову в ТЦК или игнорируют повестку, могут накладывать штрафные санкции. В то же время не всегда граждан должным образом информируют о наложении штрафов.

В Министерстве юстиции Украины сообщили, как узнать об открытии производства в случае получения штрафа от Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Если лицо получило штраф от ТЦК и в отношении него открыто исполнительное производство - оно увидит о себе информацию в Автоматизированной системе исполнительного производства.

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