Впоследствии возможность оплатить штраф появится в приложении "Резерв+".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 12093, которым предлагается установить скидку для нарушителей воинского учета, если они добровольно оплатят штраф. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

"Военнослужащие, которые стали на защиту страны и не успели обновить свои данные - освобождаются от уплаты штрафов. Это справедливо. А для гражданских появится удобная возможность оплатить штраф со скидкой 50% в Резерв+. Команда уже над этим работает. Ожидайте летом", - написала Черногоренко.

Штраф со "скидкой": что известно

Осенью 2024 года стало известно, что в ВР предлагают предоставить скидку в 50% для военнообязанных, которые не вовремя обновили свои данные, но самостоятельно инициируют наложение на себя штрафа за это.

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Сейчас штраф за нарушение воинского учета - от 17 000 до 25 000 гривен. Зато если нарушитель самостоятельно обратится в уполномоченные органы, то ему придется заплатить 8500 гривен. Если же в течение 20 дней человек не оплатит штраф со скидкой, ему придется оплачивать полную сумму. В Минобороны также отметили, что уплата штрафа не освобождает человека от возможной мобилизации.

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