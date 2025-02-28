Минразвития и областные военные администрации не будут вносить водителей в систему "Шлях".

Правительство прекратило функционирование системы "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы. Отныне для выезда за границу такие водители должны иметь другие основания для пересечения границы.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook, по результатам заседания Кабмина 25 февраля были одобрены изменения в Постановление №57, касающиеся выезда за границу водителей, следующих за гуманитарными и медицинскими грузами.

Согласно этим изменениям, выезд таких водителей будет возможен по общим основаниям, а не по регистрации в системе "Шлях".

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"Водители, следующие за медицинскими и гуманитарными грузами, должны иметь другие, предусмотренные Постановлением № 57, основания для пересечения границы, поскольку Министерство развития общин и территорий и областные военные администрации не будут вносить водителей в систему "Шлях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительно правительство поручило Минсоцполитики, которое формирует политику в сфере гуманитарной помощи, вместе с Минобороны разработать механизм выезда за гуманитарными грузами военнообязанными мужчинами.

Изменения пересечения границы - последние новости

В Украине обновили правила выезда за границу для военнообязанных мужчин, которые осуществляют перевозку гуманитарной или медицинской помощи. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу Украины на общих основаниях.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что нововведения затрагивают мужчин-водителей, которые занимаются транспортировкой гуманитарных или медицинских грузов для Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или для гражданского населения.

Ранее таких водителей вносили в электронную систему "Шлях", а решение о разрешениях на пересечение границы принимали Министерство развития общин и территорий или областные военные администрации.

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