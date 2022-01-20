Онлайн-занятия вводят на две недели, начиная с 21 января.

Из-за роста уровня заболеваемости COVID-19 все школы Черновицкой области с 21 января перейдут на дистанционную форму обучения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черновицкой ОГА, соответствующее решение сегодня приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Онлайн-занятия вводят на две недели", - сообщили в ОГА.

Как отметили в пресс-службе, такие меры являются вынужденными из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19.

Черновицкая область сейчас соответствует показателям "оранжевой" зоны карантинных ограничений.

Читайте такжеВ Украине за сутки резко увеличилось количество больных коронавирусом, умер 131 пациентНа протяжении минувших суток, 19 января, медики выявили 694 новых случая COVID-19. Это наибольший суточный показатель роста заболевания в регионе с начала года.

В последний раз такие показатели в области фиксировались в октябре 2021 года, когда был пик заболеваемости на коронавирус.

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