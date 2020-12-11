Министерство образования и науки представило платформу для дистанционного и смешанного обучения "Всеукраинская школа онлайн".
Как передает корреспондент УНИАН, представление состоялось сегодня во время пресс-конференции.
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"Благодаря тому, что все участники образовательного процесса имели поддержку при дистанционном обучении, во время смешанного обучения, мы сегодня и запустили "Всеукраинскую школу онлайн". Для детей очень важно быть в постоянном контакте с учителем. И именно "Всеукраинская школа онлайн", ее возможности позволяют нам такой контакт сделать более осязаемым", - сообщил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.
По его словам, платформа дает возможность учиться по украинской учебной программе всем, кто хочет, независимо от города или страны проживания, в том числе детям с временно оккупированных территорий.
"Всеукраинская школа онлайн станет дополнительным стимулом, чтобы еще больше детей получали возможность учиться в Украине", - отметил Шкарлет.
Как отметила председатель общественного союза «Освитория» Зоя Литвин, платформа работает с сегодняшнего дня.
"Сегодня вы уже можете видеть около 200 первых уроков. И каждую неделю около 100 уроков будут подгружаться на платформу. На сегодня смонтировано 400, и они постепенно выкладываются. Всего их планируется около 800", - рассказала она.
Литвин отметила, что уже в январе на платформе появится специальный функционал для учителей.
"Для учителей будет возможность создать свой класс, пригласить в него учеников, отслеживать прогресс каждого ученика ... Также для учителей будет возможность загружать материалы для проведения уроков, для самоподготовки", - добавила она.
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