Эксперты прогнозируют, что ближе к Новому году цены на продукты вырастут еще сильнее. Поэтому советуют уже сейчас купить к праздничному столу товары с длительным сроком хранения.

В преддверии новогодне-рождественских праздников количество покупателей в магазинах и супермаркетах увеличивается в несколько раз. Продавцы активно используют этот период, чтобы избавиться от залежавшегося товара и продуктов, срок годности которых подходит к концу. Чтобы привлечь покупателей, продукцию пытаются реализовать под видом хороших скидок и акций. Но часто в таких случаях можно попасть на обман.

Предлагаем вам несколько вариантов схем, которые используют в торговых сетях, чтобы обвести вокруг пальца своих покупателей.

Продают со скидками испорченный товар и просрочку

Такой товар можно встретить среди акционного в период резкого роста спроса, ведь в другое время его, вероятно, никто уже не купит, пишет Obozrevatel.

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Глава правления ассоциации "Споживча довіра" Елена Куликова советует внимательно рассматривать продукцию, которую вы хотите приобрести, проверить, нет ли там каких-либо дефектов. Особенно это касается уцененной продукции или той, которая продается по акции.

По словам Куликовой, в период предпраздничного ажиотажа супермаркеты периодически "сбрасывают" такую неликвидную продукцию, которую следовало бы вовсе убрать с полок.

Большая часть скидок – маркетинговый ход

Иногда после "скидки" товар стоит даже дороже, чем до нее. Часто продавцы специально завышают цены, чтобы затем представить "огромную скидку".

"На самом деле товар сколько стоил, столько и стоит, возможно, они даже немного подняли цену. У нас есть закон, который регулирует эти отношения, не просто так акции устанавливаются, но по факту бывает разное. Люди также часто жалуются, что ценники не совпадают, недовес, пробивают больше товара, чем человек покупает", – рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Больше просрочки и меньше качества

В Украине есть так же серьезная проблема с простроченной продукцией. Ее могут продавать напрямую или же частично смешивать со свежим товаром. Если продукт испортился, то тогда могут сделать скидку или уценку.

Разница в ценниках в торговом зале и на кассе

Покупатели по закону имеют право заплатить ту цену, которая указана именно в зале.

Мошенничество на кассе

С проблемами можно столкнуться и при расчете за товар, особенно если вы пользуетесь наличкой. Например, если вы дали 500 грн, а вам дали сдачу будто с 200.

"Даже и вы уже отошли от магазина, не переживайте. Главное вернуться в ближайшее время", – говорит Несмиянов.

Эксперт в таких ситуациях советует вызывать начальника охраны, рассказывать ему суть инцидента, чтобы тот пересмотрел записи с видеокамер. Так можно будет увидеть, что делал кассир, когда рассчитывал покупателя: закинул деньги в кассу или себе в карман.

Стоимость за 100 грамм, а не за упаковку

Из-за подорожания продуктов в последнее время супермаркеты используют еще одну уловку: указывают стоимость за 100 грамм, а не за упаковку, чтобы цена казалась более привлекательной. Ранее это распространялось только на конфеты, сыр и колбасу на развес, а теперь и на другие товары.

Эксперты прогнозируют, что ближе к Новому году цены на продукты вырастут еще сильнее. Поэтому советуют уже сейчас купить к праздничному столу товары с длительным сроком хранения. Так можно избежать многих неприятностей с покупками.

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Автор: Виктория Гордиенко