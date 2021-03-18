Красную краску молодые люди вылили под стены заправки.

Представители патриотического движения "Национальное сопротивление" наведались с краской на заправку "БРСМ-Нафта".

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Об этом в Telegram сообщили сами националисты.

Участники акции пояснили, что компания причастна к финансированию партии подозреваемого в госизмене Анатолия Шария.

Краску молодые люди вылили под стены заправки, а на окнах оставили предупредительные наклейки об указанной финансовой активности сети АЗС.

Что предшествовало

Ранее журналисты Bihus.info установили, что заправочная сеть причастна к финансированию партии Анатолия Шария в обход уплаты налогов. Авторы сюжета ссылались на полученные данные бухгалтерских отчетов политической силы.

1 марта Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру информацию о внесении ложных данных во время перерегистрации «Партии Шария».

Дело Шария

16 февраля стало известно, что СБУ сообщила блогеру Анатолию Шарию о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 111 «Государственная измена» и ч. 1 ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

По мнению следователей, Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

25 февраля СБУ объявила Шария в государственный розыск.

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Автор: УНИАН