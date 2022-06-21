В сети сочувствуют матери и желают ей сил пережить такую трагедию.

Во вторник, 21 июня, во Львове проходит прощальная церемония с погибшими Героями Украины. Видео с колыбельной в исполнении матери одного из павших у его гроба растрогало сеть.

В последний путь провели бойца Андрея Димида, погибшего во время боя с российскими захватчиками близ Донецка. Именно его мама в последний раз спела для сына у его гроба.

Соответствующее видео опубликовала Ирина Сало в Facebook. "Мать Артема Димида поет своему сыну последнюю колыбельную", - написала она.

"Это очень больно", "Несчастная, убитая горем мама... Колышет своего сыночка...", "Мурашки по коже", "Как такое пережить", - пишут пользователи под видео.

Кто такой Артемий Димид

Артемий - сын известного львовского супругов-священника, профессора УКУ Михаила Димида и иконописицы Иванки Димид. Он также правнук известного украинского историка Ивана Крипьякевича.

27-летний мужчина участвовал в АТО в составе батальона спецподразделения "Гарпун" и полка "Азов". Также он был пластуном.

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