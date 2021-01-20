Сердце дизайнера перестало биться 19 января.

В возрасте 48 лет умер известный украинский дизайнер одежды Сергей Ермаков.

Трагичную новость сообщила певица и ведущая Анжелика Рудницкая в Facebook.

"Ушел из жизни Сергей Ермаков. Украинский дизайнер, который почти потерял зрение, но не терял желание творить красоту, работать, общаться, жить... Светлая память, Сергей", – написала Рудницкая.

Подруга Ермакова Светлана Вольнова на своей странице в Facebook написала, что 19 января у дизайнера сильно упало давление, спасти его не удалось.

Кто такой Сергей Ермаков

Ермаков родился 19 июня 1972 года. В 11 лет у него диагностировали сахарный диабет. В 2000 году дизайнер почти полностью потерял зрение.

Клиентками Ермакова были гимнастка Лилия Подкопаева, ведущая Маша Ефросинина, певицы Надежда Мейхер и Даша Астафьева.

Сергей Ермаков считался самым дорогим украинским дизайнером.

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Автор: Ольга Робейко