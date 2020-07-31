Семейный траблшутер Ефим Шабшай: ко мне обращаются, когда никто другой помочь не может

О тонкостях своей работы с «золотой молодежью» рассказал в интервью изданию «ФАКТЫ» собственник компании Shabshai technology Ефим Шабшай.

Ефим Михайлович говорит, что семейный траблшутер нужен, когда обычный психолог не помогает, или ситуация запущена, или она необычная, то есть когда требуется нестандартный подход.

«Траблшутинг – это очень сложный процесс, который требует уравновешенных решений, креативного подхода, смекалки. Ко мне обращаются, когда никто другой помочь уже не может. Это не обычные психологические услуги, работать приходится практически со всей семьей – мы так и говорим – «семья под ключ», потому что ребенок таким вырос неспроста. Разработка семейных сценариев — это целая система, которая требует многосторонних договоренностей и слаженной работы», – объясняет специалист.

Траблшутер с 20-летним опытом говорит, что эта работа кропотливая, но эффективная.

«Я не лечу мозги, я полностью выстраиваю совершенно новую реальность для человека. Мы сначала договариваемся, делаем диагностику, потом создаем семейный сценарий с учетом желаний ребенка и целей родителей. На основе этого сценария один или два раза в год ребенок должен выезжает в лагерь, где с ребенком работают в моделированных ситуациях. Например, у нас есть формат Mind hunter – "Охота за умом", направлена на работу с вниманием. Для творческих детей – программа Hollywood: полезна для тех, кто хочет стать блогером, актером, режиссером, художником. Мы активно задействуем арт-терапию, а также воинские искусства, медитации. Через все эти программы мы выходим на то, что действительно цепляет ребенка. В этом направлении он начинает развиваться, и потом это превращается в его хобби или даже бизнес. Он начинает постигать жизнь, развивать личную эффективность, на этом этапе я, по сути, закрываю вопросы, которые должны были закрывать мама с папой, но по какой-то причине не получилось», — рассказывает эксперт.

Ефим Михайлович говорит, что работать приходится с разными проблемами. «Хроническая лень, апатия, депрессия или наоборот агрессия, неуважение к старшим, прокрастинация, нежелание учиться, чего-то достигать, гулянки, алкоголь, наркозависимость, есть даже успешные кейсы с различными формами аутизма. Вот мы брали таких детей и выводили их на то, что они начинали собственные стартапы», — делится Ефим Шабшай.

Эксперт утверждает, что для траблшутера неразрешимых проблем нет. «Мне всегда интересны новые ситуации, которые не укладываются в обычные рамки. Траблшутинг позволяет находить самые нестандартные решения. Одна из приоритетных задач у меня, как у специалиста в данной области, и нашего Future education centre 3/7 — увеличение количества семейных траблшутеров в Украине. Вместе мы сделаем этот мир лучше!»

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