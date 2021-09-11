Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что страны-партнеры Украины по "Крымской платформе" должны перейти к активным действиям в связи с ситуацией в оккупированном Крыму.
Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.
"Мне очень приятно и я был очень впечатлён, когда такое количество партнеров поддержала "Крымскую платформу", но после этого должны быть действия", - сказал он.
Данилов напомнил об обострении ситуации в оккупированном Крыму.
"Вы видите, что сейчас происходит в Крыму. Людей забирают в тюрьму, лишают их возможности жить, их пытают, и словосочетания "мы обеспокоены" на сегодняшний день, я считаю, слишком мало для того, чтобы это все продолжалось в современном мире", - сказал секретарь СНБО.
По мнению Данилова, должны быть активные действия.
"Они могут быть разные – экономические, финансовые... речь не идет о военной составляющей", - сказал он.
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Оккупация Крыма Россией
Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".
После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.
В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.
Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.