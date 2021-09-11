По словам Алексея Данилова, "словосочетания "мы обеспокоены" на сегодняшний день слишком мало" для ситуации, сложившейся в Крыму.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что страны-партнеры Украины по "Крымской платформе" должны перейти к активным действиям в связи с ситуацией в оккупированном Крыму.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Мне очень приятно и я был очень впечатлён, когда такое количество партнеров поддержала "Крымскую платформу", но после этого должны быть действия", - сказал он.

Данилов напомнил об обострении ситуации в оккупированном Крыму.

"Вы видите, что сейчас происходит в Крыму. Людей забирают в тюрьму, лишают их возможности жить, их пытают, и словосочетания "мы обеспокоены" на сегодняшний день, я считаю, слишком мало для того, чтобы это все продолжалось в современном мире", - сказал секретарь СНБО.

По мнению Данилова, должны быть активные действия.

"Они могут быть разные – экономические, финансовые... речь не идет о военной составляющей", - сказал он.

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Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Екатерина Гирнык