Сейчас она находится на временно оккупированной части Донецкой области.

Правоохранители сообщили о подозрении гражданке России, которая была так называемым "министром образования "ДНР" и приказывала сжечь в Донецке украинские учебники по истории.

Как сообщает Служба безопасности Украины, подозреваемая проживала в Удмуртии, а в июле прошлого года получила "назначение" в оккупационный орган в захваченной части Донбасса. На этой "должности" она пытается принудительно приблизить образовательную сферу региона к кремлевским "стандартам".

"Для этого организовала уничтожение в местных школах украинских учебников и поручила полностью "переписать" учебную программу по истории Украины", - сообщает СБУ.

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Также псевдоминистр заставляет учителей ездить на "курсы переформатирования" в Россию и отправляет детей в "лагеря" страны-агрессора.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас она находится на временно оккупированной части Донецкой области. "Но сотрудники СБУ знают о местах ее пребывания и проводят комплексные мероприятия для привлечения злоумышленницы к ответственности", - говорится в сообщении.

Подозрения учителям на Донбассе: детали

8 ноября 2022 года трем педагогам из Донецкой области заочно сообщено о подозрении в совершении умышленных действий, направленных на внедрение стандартов образования государства-агрессора в учреждениях образования, то есть в коллаборационной деятельности.

Используя предоставленные врагом "полномочия", педагоги внедряли стандарты образования государства-агрессора, которые строятся на возвеличивании "русского мира" и навязывании ненависти к Украине, ее духовных, этических и исторических ценностей.