Занимался махинациями в сфере незаконной регистрации иностранных лекарственных препаратов недоказанного качества.

Служба безопасности Украины объявила о подозрении бывшему первому заместителю министра здравоохранения. Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Как сообщает СБУ на своем официальном сайте экс-чиновника обвиняют в нарушении установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств. Ему предъявлено подозрение по ст. 321-2 Уголовного кодекса Украины.

Его имя в спецслужбе не называют, лицо на фотоотчете также было заблюрено. Вероятно, речь идет об Александре Комариде, который был уволен несколько дней назад.

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"Как свидетельствуют материалы расследования, бывший чиновник способствовал незаконной регистрации иностранных лекарственных препаратов недоказанной качества.

Установлено, что он принял неправомерное решение о государственной регистрации по упрощенной процедуре зарубежного препарата, который фактически является биологически активной добавкой и требует дополнительных исследований.

Таким образом этот БАД не мог быть зарегистрирован как лекарственное средство, тем более в "ускоренном" режиме", - говорится в отчете СБУ.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры г. Киева. На данный момент с помощью досудебного расследования спецслужбы пытаются установить все обстоятельства преступления и круг причастных к нему лиц.

Последние активности Службы безопасности Украины на данный момент

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину СБУ сообщила о подозрении из-за создания на захваченных территориях Украины органов "судопроизводства" и содействие массовым репрессиям украинцев.

10 февраля СБУ и ГБР проводили масштабные обыски по всей вертикали таможни.

Кроме этого Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум подчиненным коллаборанта Сальдо.

Досталось и Пушилину: СБУ разоблачила корпорацию в Днепре, которая поддерживала оккупантов.

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