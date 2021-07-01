Контрразведка СБУ разоблачила противоправную схему привлечения Россией трудовых мигрантов из Украины, которых хотели использовать на объектах оборонно-промышленного комплекса РФ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники СБУ установили, что украинские специалисты судостроительной отрасли привлекались к работам в рамках заказов Министерства обороны и пограничных сил Федеральной службы безопасности РФ.
По данным СБУ, к «схеме» был привлечен бывший работник одного из конструкторских бюро, ныне входящего в ГК «Укроборонпром». Имея специальную профессиональную подготовку в качестве инженера-технолога, он принимал участие в строительстве (обеспечивал качество производства и оказывал техническую помощь) противодиверсионного катера для ПС ФСБ и понтона для нужд ВМФ.
По результатам досудебного расследования ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
Материалы направлены на рассмотрение суда.
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