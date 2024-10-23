Наши инженеры сработали оперативно. Доступ к ресурсу возобновлен.

Сайт УНИАН находился под мощной DoS атакой. Ресур был временно недоступен для пользователей.

DoS-атака на ресурс длилась около часа. Наши инженеры работали над устранением проблемы. На данный момент работа сайта возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства.

Напомним, что ранее диктаторский режим России оштрафовал Telegram за существование Tg-канала УНИАН.

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Что такое DoS-атака

DoS-атака (Denial of Service) - это вид кибератаки, целью которой является вывод из строя сервера, сети или ресурса, путем перегрузки его запросами. Из-за этого система становится недоступной для пользователей, поскольку она не может обрабатывать нормальные запросы из-за перегрузки.