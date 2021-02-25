Список иранских нарушений в деле украинского самолета очень длинный, а некоторым семьям погибших даже отказали в праве провести отдельные похороны.

Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных, ускоренных или своевольных казней Агнес Калламард провела собственное расследование обстоятельств уничтожения самолета МАУ в Иране год назад. В результате был составлен отчет объемом 45 страниц. Он был послан как письмо в правительство Ирана.

Через два месяца после того, как его прислали в Тегеран, иранская сторона никак не отреагировала. Поэтому теперь отчет стал публичным, - пишет Gazeta Wyborcza. Рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" в Киев вылетел из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране 8 января. Вскоре после этого лайнер разбился. На борту было 176 человек, среди которых 55 были гражданами, а еще 30 - резидентами Канады.

Страх перед США

Оказалось, что украинский самолет сбила ракета "Корпуса стражей исламской революции Ирана". Иранская сторона утверждает, что это произошло из-за ошибки. Система ПВО ошибочно идентифицировала украинский авиалайнер как американскую ракету.

Читайте такжеИран завершил расследование по делу уничтожения "Боинга" МАУВ Тегеране пояснили, что иранские военные боялись ответного удара после того, как они обстреляли американскую военную базу в Ираке. За неделю до того силы США устроили атаку в аэропорту в Багдаде, убив генерала Кассима Сулеймани, который был одним из самых влиятельных иранских военных. Напряжение было чрезвычайное.

Калламард критикует Иран за многочисленные противоречия в объяснениях, "целью которых, кажется, было ввести в заблуждение".

"В лучшем случае, мы имеем дело с рядом крайне некомпетентных действий. Настолько некомпетентных, что, по моему мнению, в суде можно было бы называть их как преступные и небрежны", - сказала Калламард.

Список нарушений и упущений очень длинный

Например, в официальном отчете говорится о том, что мобильная ракетная система, из которой был осуществлен запуск российской ракеты "Тор", не была должным образом откалибрована. Поэтому радары показали, что самолет не улетает, а наоборот - приближается.

Читайте такжеИран не обеспечил должного расследования уничтожения "Боинга" МАУ и нарушил права человека - эксперты ООНКалламард сказала, что ей так и не объяснили, почему эта ложная калибровка вообще произошла. Также она не получила объяснений, почему эту ошибку не обнаружили раньше и почему дело дошло до того, что была запущена ракета. Кроме того, не понятно, почему аэропорт не был закрыт в период военного напряжения. Также докладчик ООН не понимает, почему иранская сторона допустила разграбление места крушения украинского самолета до прибытия международных инспекторов.

Калламард добавляет, что нет доказательств того, что Иран провел весомые изменения, которые бы убедили мир в невозможности повторения таких ошибок.

"Если говорить об ответственности, то, к сожалению, мы не можем ожидать, что Иран выдвинет обвинения против людей на вершине или даже посередине цепи командования. И есть много должностных лиц высокого уровня, которым бы стоило их предъявить", - сказала Калламард.

Докладчик ООН также плохо оценила то, как власти Ирана обращались с семьями жертв. По ее словам, семьи запугивали. Им отказывали возвращении останков погибших и их личных вещей. Многим семьям отказали даже в возможности отдельно похоронить своих родных. Жертв провозгласили "мучениками", которые погибли за свою страну. На гробах поместили надпись: "Поздравляем с мученической смертью".

Авиакатастрофа МАУ в Иране: хроника событий

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Перевод: Лесь Дымань