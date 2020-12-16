Канада выразила поддержку Украине и призвала Иран возместить убытки.

Канада обнародовала отчет по авиакатастрофе самолета МАУ близ Тегерана, которая произошла в январе этого года.

В отчете, который содержит 79 страниц, Канада выразила поддержку Украине и призвала Иран возместить ущерб и выплатить материальную помощь родственникам погибших в результате трагедии. Об этом сообщает 24 Канал.

“Канада продолжит энергично работать с Международной группой координации и реагирования над привлечением Ирана к ответственности за сбитие PS752 и над нахождением определенных механизмов справедливости, требуя полных репараций от Ирана жертвам, их родственникам и вовлеченным государствам”, - сказано в отчете.

Также отмечается, что Канада собирается высказывать обеспокоенность относительно авиакатастрофы на всех международных форумах.

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Также страна будет исследовать все имеющиеся механизмы внутреннего законодательства, чтобы заставить Иран возместить жертвы. Кроме этого, в документе поддержали канадскую инициативу "Безопасное небо" и призвали уделить особое внимание родственникам жертв авиакатастрофы.

Отчет почасово описывает реакцию правительства Канады на информацию о сбитии вблизи Тегерана пассажирского самолета и задает ряд вопросов, на которые должна ответить иранская сторона.

Сбитие самолета МАУ в Иране: что надо знать

8 января в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.

В июле Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию для проведения исследований.

19 октября в Тегеране Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи. По словам Енина, Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ, независимо от их гражданства.

20 октября Енин заявил, что Иран намерен как можно скорее завершить техническое расследование катастрофы.

Украина и Иран намерены продолжить переговоры в ноябре-декабре.

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Автор: УНИАН