В ночь ликвидации Сулеймани США пытались убить другого иранского командира – WP

Абдул Реза Шалай, которого пытались ликвидировать штаты, является финансистом и главным командиром силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

В ночь убийства иранского командира Касема Сулеймани США пытались ликвидировать другого иранского военного чиновника в Йемене Абдула Резу Шалая, однако операция не увенчалась успехом.

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Об этом сообщает CNN, ссылаясь на The Washington Post.

Абдул Реза Шалай является финансистом и главным командиром силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции – элитной части Вооруженных сил Ирана. Его связывают с атаками на военных США в Ираке и организацией попытки убийства посла Саудовской Аравии в США.

Спецоперация проводилась в день нанесения удара в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб Сулеймани.

Как сообщал УНИАН, глава спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США в столице Ирака Багдаде в ночь на 3 января. Вашингтон объяснил свое решение тем, что генерал представлял угрозу для американцев. Тегеран пообещал отомстить за убийство генерала. Иран сократил свои обязательства по ядерной сделке, а парламент страны принял законопроект, по которому армия США и Пентагон признаются террористическими организациями. 8 января Иран запустил 15 ракет по военным базам США в Ираке. В ответ на действия Ирана Дональд Трамп объявил о введении новых санкций.