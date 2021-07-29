Сегодня многие родители отдают детей в современную дистанционную школу. Чем так привлекательно обучение в режиме онлайн, можно увидеть на примере "Оптимы", одного из передовых учебных заведений для школьников в Украине.

Четыре главных преимущества дистанционного обучения

Далеко не всегда легко найти "сильную школу" неподалеку, особенно когда речь идет о небольших городах. Но даже найдя таковую, могут ли родители быть уверенными, что их ребенку уделят достаточно времени, помогут освоить трудные темы? "Оптима" дает такую гарантию для своих учеников:

Расстояние – больше не проблема

Дистанционная школа раз и навсегда снимает вопросы переполненного утреннего транспорта по дороге в школу, тяжелых портфелей, поисков учебных заведений с изучением иностранных языков или профильных физико-математических классов. Все это теперь доступно в любой точке планеты через интернет.

Удобное расписание и помощь тьюторов

Ребенок больше не скован количеством детей в классе, учебных часов по каждой теме и преподавателей в школе. Он может заниматься в удобное время, где тьютор в любой момент ответит на интересующий вопрос, поможет разобраться со сложной темой.

Современные учебные материалы, интерактивные задачи и новые методики обучения

В "Оптиме" ребенок не ограничен учебниками и тетрадями. Мультимедийные лекции, анимированные уроки, интерактивные задачи и упражнения – все это лишь малая часть того, что позволяют включить в ежедневное расписание современные технологии.

Контроль успеваемости в режиме реального времени

В обычной школе родители часто не знают, как именно проходят занятия их ребенка, какую тему они изучают, насколько полно учитель подает материал. В "Оптиме" родители не только имеют постоянный доступ ко всем учебным материалам, но также могут в реальном времени увидеть прогресс ребенка, задать все интересующие вопросы преподавателям.

Мифы о дистанционном обучении: что важно знать

Выбор или смена школы – это серьезный шаг, многие родители тщательно обдумывают все варианты, стараются учесть все возможности. Многие родители переживают, смогут ли их дети учиться самостоятельно, не окажется ли такое обучение зря потраченным временем.

На эту благодатную почву хорошо ложатся мифы и слухи о дистанционном обучении, которые мы постараемся опровергнуть:

Миф №1: Учиться дистанционно могут только старшеклассники либо изначально дисциплинированные дети.

Ученики в дистанционных школах действительно более организованы и собраны, но это скорее следствие их обучения.

Здесь делается акцент на мотивации ребенка, его стараются заинтересовать знаниями, помогают развить необходимые навыки самоорганизации. Такой подход не только делает учебу более комфортной, но и демонстрирует значительную эффективность на практике.

Миф №2: На дистанционном обучении дети не учатся, а только получают учебники. Домашние задания и работу учителей выполняют родители.

Для этого мифа есть даже своя специальная форма, с которой путают дистанционное обучение. Экстернат – это действительно наиболее свободная форма. Однако это не дистанционное обучение, о котором идет речь, и их не следует путать.

Дистанционная школа "Оптима" предлагает возможность попробовать учебу онлайн: факультативно, без смены учебного заведения и в рамках бесплатного демодоступа. За это время дети и родители сами смогут сделать вывод и убедиться в преимуществах.

Чтобы узнать больше о дистанционном образовании в школе "Оптима", переходите на сайт по ссылке или звоните в колл-центр по телефонам: +380673339187, +380993339187.

Автор: Иван Бойко