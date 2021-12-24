В мире есть страны, где торжественные ритуалы – настоящее табу.

Новый год празднуют в разных странах по-своему, основываясь на собственных традициях. В некоторых странах праздник проходит масштабно и весело, а в других странах - можно сесть в тюрьму.

Об этом говорится в сюжете 2+2.

В Бразилии в новогоднюю ночь устраивают карнавал, основное действие которого происходит на длинных пляжах Копакабаны. Ежегодно в новогоднем карнавале участвуют около 2 миллионов человек – на улицы выходит весь город и приезжают туристы из разных уголков мира. Здесь существует традиция – стоя отсчитывать в голос последние секунды уходящего года, желать друг другу счастливого года и пит шампанское во время праздничного фейерверка.

В 2018 году в Дубае решил начать год нестандартно – с масштабного лазерного и звукового шоу, которое было спроектировано на один дом. Шоу было посвящено Новому году и вошло в Книгу рекордов Гиннесса.

Читайте такжеКак загадать желание на Новый год: общие рекомендации и советы для знаков ЗодиакаВ Австралии на Новый год обычно жарко, поэтому Санта Клауса здесь традиционно ждут с воды на скутере, катере или другом водном транспорте прямо на пляже. Здесь даже проводят целые заплывы Санта Клаусов.

В Мексике существует традиция – с каждым ударом курантов едят по одной ягоде винограда для того, чтобы сбывались желания. Также встречают Новый год и в Испании. Еще мексиканцы верят, что свою судьбу можно запрограммировать на новый год с помощью нижнего белья. Надевать необходимо только новое белье. При этом значение имеет и цвет белья: желтое – если хотят много денег в новом году, красное – если хотят любви.

В мире есть страны, где торжественные ритуалы – настоящее табу, а также празднование Нового года строго запрещено на законодательном уровне. Например, правительство Брунея распорядилось за празднование Нового года сажать на 5 лет в тюрьму – запрещено украшать елку, помещение и носить шапки Санта Клауса. Доказательством преступления могут стать даже бенгальские огни

В Сомали праздновать Рождество можно только иностранцам и только дома, но не в отелях, ресторанах и других публичных местах. Жители Саудовской Аравии 31 декабря и 1 января не имеют права демонстрировать радость в связи с приходом Нового года, а в местных магазинах в эти дни запрещено продавать подарки и цветы.

Это связано с немусульманским происхождением праздника: торжества на этот день могут причинить вред исламу, как это объясняет власть.

Читайте такжеСоциологи выяснили, когда украинцы хотят праздновать РождествоВ Европе новогодние гуляния из года в год проходят все скромнее. В 2016 году в Париже отменили праздничную ярмарку, в Брюсселе и других европейских столиц запретили фейерверк.

Это может привести к тому, что Новый год просто исчезнет.

В Таджикистане и вовсе рекомендовали убрать Деда Мороза и Снегурочку. Театры должны были в своих постановках переименовать их в Звездного волшебника и Звездную фею. Деда Мороз и вовсе хотели признать пришельцем. В стране якобы хотели постепенно отказаться от празднования Нового года.

В 2015 году на украинском Прикарпатье местные чиновники хотели убрать с детских праздников Деда Мороза и Снегурочку из политических соображений.

Некоторые противники Нового года празднуют антиНовый год. Они сжигают всю атрибутику в новогоднюю ночь, в том числе елки и Санта Клауса.

Как ранее сообщал УНИАН, украинцы на рождественские и новогодние праздники получат дополнительные выходные.

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