Как известно, во время военного положения специальные проверки в отношении чиновников и руководителей государственных организаций прекратились.

В декабре 2022 года без проведения специальных проверок, в том числе относительно наличия российского паспорта, Министерство экономики назначило исполняющим обязанности директора Национального агентства по аккредитации Украины (НААУ) Костюка Сергея Николаевича. Об этом сообщает bagnet.org.

Вместе с тем, как свидетельствуют открытые реестры предпринимателей россии, Костюк Сергей Николаевич является руководителем и учредителем ООО "Корд-Авто" (ООО "Корд-Авто"), которое находится в АР Крым (российский "ИНН" 910 203 12 76) и было создано по законодательству государства-агрессора 8 октября 2014 года, то есть уже после оккупации Крыма.

Юридический адрес, как указывают открытые оккупационные источники, "295001, Республика Крым, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ. КРЫЛОВА, Д. 160, ЛИТЕРА П, ОФИС 1". Основной вид деятельности "45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями".

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По состоянию на 25 сентября деятельность этого ООО не прекращена.

Также лицу из ФИО Костюк Сергей Николаевич был присвоен "ИНН" по российскому законодательству №773312915669.

Биографическую справку и данные о трудовой деятельности Сергея Костюка Министерство экономики не предоставляет.

Однако согласно открытым данным, Сергей Костюк до 2013 года работал в "Укргаздобыче", заместителем начальника отдела реализации, затем возглавил департамент реализации газа в "Нафтогазе", и в марте 2014-го был назначен главой "Укргаздобычи", где во время работы стал фигурантом криминального дела.