Приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония Черновицкой епархии УГКЦ впервые будет праздновать Рождество Христово по новому стилю – 25 декабря.
Читайте такжеЕпифаний оценил вероятность перехода ПЦУ на празднование Рождества 25 декабряОб этом сообщает "Религиозно-информационная служба Украины".
Буковинцы предполагают, что они будут первым в Украине приходом УГКЦ, который делает такой шаг в праздновании Рождества по григорианскому календарю.
По словам настоятеля церкви Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония Василия Гасинця, прихожане еще в прошлом году подходили к нему с инициативой празднования Рождества по новому стилю.
"Я их поддержал, потому что и сам давно об этом мечтал. И в этом году мы делаем первый шаг. И это очень правильно так делать, когда инициатива исходит от самих прихожан. Как по мне, 25-ое декабря – это не только о религии, но и о политике: чтобы праздновать Рождество со всем миром, с нашим Папой и оторваться от России", - сказал он.
Василий отметил, что 7 января в церкви тоже будет рождественская служба.
"Люди должны привыкать постепенно, к тому же старшим людям смена даты Рождества дается не так просто, как людям молодым. Но начиная с этого года, акцент будем делать на 25 декабря", - сообщил он.
Отмечается, что ранее патриарх Украинской греко-католической церкви Святослав выразил мнение, что инициатива празднования Рождества по новому стилю должна исходить прежде всего от мирян.
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