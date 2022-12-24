Вопрос церковного календаря каждый раз острее встает перед рождественскими и пасхальными праздниками.

Главы Православной церкви Украины митрополит Епифаний и Украинской греко-католической церкви отец Святослав обсудили необходимость реформы церковного календаря.

Как сообщается на сайте УГКЦ, главы церквей договорились создать рабочую группу, которая займется изучением этого вопроса, который "каждый раз все острее встает перед рождественскими и пасхальными праздниками".

"Эта рабочая группа должна была бы выработать конкретные предложения для Предстоятелей и Синодов обеих церквей в контексте приготовления к празднованию 1700-летия Первого Вселенского Собора, который состоялся в Никее в 325 году. На этом Соборе были определены календарные принципы церковной жизни", - говорится в сообщении.

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Рождество в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Православная Церковь Украины разрешила приходам самим выбирать, когда праздновать Рождество. Священник ПЦУ Георгий Коваленко объяснил, что украинская церковь до сих пор живет по юлианскому календарю и также празднует 25 декабря, но это по старому стилю, а по новому стилю - это 7 января.

Между тем социологи выяснили, что в этом году более половины украинцев будут праздновать Рождество 7 января. Но возросло количество людей, которые это будут делать только 25 декабря и тех, кто отмечает его в обе даты. Также отмечается, за год значительно увеличилось число тех, кто поддерживает идею переноса празднования Рождества на 25 декабря: с 26% до 44%.

Проблема с датами празднования церковных праздников возникает из-за того, что в Украине христианские церкви живут по двум календарям: Григорианскому (Римско-католическая церковь) и Юлианскому (Греко-католическая и Православная церкви). Юлианским календарем пользуются русская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская православные церкви. Из-за неточности календаря за сотни лет Рождество "мигрировало" с 25 декабря на 7 января, а к концу этого века сместится еще на один день - 8 января.

В свою очередь, ПЦУ рассматривало возможность перехода на Новоюлианский календарь. Он по-другому вычисляет один день високосного года, так что мало чем отличается от григорианского.

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