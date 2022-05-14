Более 420 детей получили ранения.

Российские военные с начала полномасштабной войны убили 227 украинских детей.

Об этом в своем Telegram сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 14 мая 2022 года 647 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, 227 детей погибли и 420 получили ранения. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего жертв среди детей в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 99, Черниговской - 68, Херсонской - 48, Луганской - 45, Николаевской - 44, Запорожской - 28, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

Так, 12 мая в медицинском учреждении умер 12-летний мальчик, который был тяжело ранен 1 мая во время обстрела г. Попасная Луганской области.

Также в ОГПУ сообщили, что в результате бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1 тыс. 748 учреждений образования. При этом 144 из них разрушены полностью.

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