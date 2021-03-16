В отношении 59 российских артистов, посещавших оккупированный Крым, ведется расследование.
Читайте такжеУкраина планирует пригласить Японию к участию в "Крымской платформе"Об этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Расследование ведется по статье УК Украины о «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Список артистов составлен Израильской ассоциацией актеров «Маген». Её представители обратились в СБУ с просьбой открыть уголовное производство в отношении российских знаменитостей, посещавших Крым с гастролями.
Израильская ассоциация «Маген» хочет запретить гастроли в Израиле российским звездам, которые незаконно посещали Крым.
Также ассоциация актеров обратилась к главе Союза кинематографистов России, российскому режиссеру Никите Михалкову, а также к Гильдии актеров России с просьбой «предотвратить пропаганду аннексии Крыма и прекратить нарушать законы Украины».
Ранее Краевая рада украинцев Крыма (КРУК) потребовала от правоохранительных органов Украины расследовать факты незаконного посещения аннексированного Крыма российскими деятелями культуры.
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