Расследование ведется по статье УК Украины о «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

В отношении 59 российских артистов, посещавших оккупированный Крым, ведется расследование.

Читайте такжеУкраина планирует пригласить Японию к участию в "Крымской платформе"Об этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Расследование ведется по статье УК Украины о «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Список артистов составлен Израильской ассоциацией актеров «Маген». Её представители обратились в СБУ с просьбой открыть уголовное производство в отношении российских знаменитостей, посещавших Крым с гастролями.

Израильская ассоциация «Маген» хочет запретить гастроли в Израиле российским звездам, которые незаконно посещали Крым.

Также ассоциация актеров обратилась к главе Союза кинематографистов России, российскому режиссеру Никите Михалкову, а также к Гильдии актеров России с просьбой «предотвратить пропаганду аннексии Крыма и прекратить нарушать законы Украины».

Ранее Краевая рада украинцев Крыма (КРУК) потребовала от правоохранительных органов Украины расследовать факты незаконного посещения аннексированного Крыма российскими деятелями культуры.

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Автор: Людмила Жерновская