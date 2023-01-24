В пропагандистских телеграм-каналах распространяются материалы, которые усиливают ксенофобские настроения в отношении мигрантов из других стран.

В России могут мобилизовать депортированных украинцев вместе с мигрантами. На такой шаг в Кремле могут пойти, чтобы уменьшить напряжение среди россиян из-за мобилизации.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, любые тезисы Кремль обычно вбрасывает через причастных людей, а затем эти тезисы подхватывают информационные прихвостни врага. Накануне предложение мобилизовать всех мигрантов, имеющих российский паспорт, официально озвучил председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Однако, по данным ЦНС, речь идет и о мобилизации мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий. Это одна из причин принятого правительством РФ решения о выдаче паспортов по месту жительства. Что непосредственно нацелено на принудительную паспортизацию депортированных украинцев. Заметим, заявление Бастрыкина является откровенно нацистским, поскольку он прямо указывает, что основное внимание должны уделить мобилизации представителей национальных меньшинств", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в Центре нацсопротивления отметили, что в пропагандистских телеграм-каналах также распространяются материалы, которые усиливают ксенофобские настроения в отношении мигрантов из других стран, как участников организованных преступных групп, связанных с распространением наркотиков, оружия и в целом как паразитирующих на "русских".

"По данным кремлевских социологов и аналитиков, такие предложения положительно воспринимаются россиянами, среди которых растет возмущение относительно новой волны мобилизации в стране. Центр национального сопротивления информирует, если вы или ваши друзья и родственники проживаете на ВОТ, или депортированы в РФ, россияне могут использовать вас в войне против Украины, принудительно мобилизовав", – подчеркнули в ЦНС.

В то же время там отметили, что если вас или ваших знакомых принудительно мобилизовали на ВОТ, надо обращаться на горячую линию проекта "Хочу жить" по телефонам: +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84.

Мобилизация в России: последние подробности

Директор ЦРУ Уильям Бернс встречался в Киеве с Владимиром Зеленским для того, чтобы проинформировать президента Украины об оценках США относительно планов Путина. В частности есть признаки того, что российский диктатор рассматривает возможность еще одной мобилизации войск численностью до 200 тысяч человек.

23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил россиянам о том, что частичная мобилизация на территории РФ все еще действует, ведь она охватывает не только военную службу, но и меры, необходимые для обеспечения задач военного аппарата.

Российские пограничники уже не выпускают выходцев из стран СНГ с гражданством России из-за войны в Украине. С проблемой столкнулись уроженцы Кыргызстана и Таджикистана, пытавшиеся уехать на родину.

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что на временно оккупированных территориях украинского Крыма Российская Федерация продолжает скрытую мобилизацию. Свое войско оккупант пытается увеличить за счет местных жителей - граждан Украины.

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