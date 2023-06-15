Начало действия вражеского ИПСО в украинском информационном поле запланировано на ближайшее время.

Сотрудники 5-й службы ФСБ РФ планируют ряд ИПСО, в основу которых должна войти дезинформация о якобы российском гражданстве украинских государственных деятелей, руководства Сил обороны и безопасности и их семей, а также других должностных лиц.

Данные о новых провокациях СБУ обнаружила в ходе контрразведывательной деятельности.

"Правдоподобность" и доказательную базу фейков среди прочего должно обеспечить: внесение ФСБ в государственные реестры РФ записей, которые якобы должны подтверждать версию вражеских спецслужб; подделка документов украинских государственных деятелей и представителей Сил обороны", - говорится в сообщении украинской спецслужбы.

По оперативным данным, старт реализации вражеского ИПСО в украинском информационном поле запланирован на ближайшее время.

"Не имея успехов на поле боя, враг стремится любыми методами подорвать психологически-эмоциональное состояние украинских воинов на передовой и дестабилизировать ситуацию в стране", - объясняют в СБУ.

Другие фейки России

Как сообщал УНИАН, перед этим кремлесские пропагандисты распространяли ложную информацию об уничтожении представителей военного руководства ВСУ. В частности активно разносили фейк о якобы гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На это главнокомандующий записал видео, в котором подчеркнул, что Украина одержит победу. Но россияне отреагировали на свежие фото и видео с генералом новыми фейками о смерти Залужного. Однако этим "Залужным" оказался мертвый оккупант с георгиевской лентой на груди и в типичной для русских военной форме.

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