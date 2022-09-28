Парамедик попала в русский плен и уже знала, что была беременна, все это время она мечтала об освобождении.

Освобожденная из российского плена Марьяна Мамонова, родившая девочку 25 сентября, назвала дочь Анной. Она и младенец чувствуют себя хорошо, их уже перевели из реанимации.

Об этом в комментарии "УП" рассказала Оксана - сестра парамедика.

Мамонова не жалуется на самочувствие и очень радуется появлению доченьки. Медик, которая во время беременности находилась в неволе, уже в обычной палате.

Видео дня

"Самочувствие ее довольно хорошее. Уже перевели из реанимационного отделения в палату. Чувствует себя более-менее хорошо, не жалуется и радуется своему маленькому ребеночку", - рассказала сестра Мамоновой.

Кроме этого родственница освобожденной из плена медика рассказала, как к ней относились россияне. Мамонова находилась в Еленовке, бывало "разное", заметила сестра.

"Относились по-разному. Когда она была в Еленовке, были разные случаи отношения к ней и в целом ко всем пленным, но в целом ситуаций, которые угрожали ее жизни, не было. Когда она попала в плен, то ее командир сразу сообщил о том, что она беременна. Она на тот момент уже знала об этом. К ней относились корректно, не обижали. Но у нее были такие же условия, как и у всех. То есть она ничем не отличалась, только ее не трогали", – добавила родственница Мамоновой.

Роды после плена: история Марьяны Мамоновой

Марьяна Мамонова из Мариуполя попала в плен рашистов в апреле. Незадолго до этого парамедик узнала, что она беременна. В августе стало известно, что беременная женщина находится в Еленовке на Донетчине.

21 сентября стало известно, что Украина освободила из плена 215 человек, среди которых были медики, военные и беременные женщины (Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая).

25 сентября стало известно, что мечта Марьяны Мамоновой исполнилась. В плену рашистов парамедик хотела лишь одного - родить ребенка в Украине, а не в неволе. Парамедик родила через несколько дней после освобождения из плена, у нее появилась дочь.

Вас также могут заинтересовать новости: