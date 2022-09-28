Освобожденная из российского плена Марьяна Мамонова, родившая девочку 25 сентября, назвала дочь Анной. Она и младенец чувствуют себя хорошо, их уже перевели из реанимации.
Об этом в комментарии "УП" рассказала Оксана - сестра парамедика.
Мамонова не жалуется на самочувствие и очень радуется появлению доченьки. Медик, которая во время беременности находилась в неволе, уже в обычной палате.
"Самочувствие ее довольно хорошее. Уже перевели из реанимационного отделения в палату. Чувствует себя более-менее хорошо, не жалуется и радуется своему маленькому ребеночку", - рассказала сестра Мамоновой.
Кроме этого родственница освобожденной из плена медика рассказала, как к ней относились россияне. Мамонова находилась в Еленовке, бывало "разное", заметила сестра.
"Относились по-разному. Когда она была в Еленовке, были разные случаи отношения к ней и в целом ко всем пленным, но в целом ситуаций, которые угрожали ее жизни, не было. Когда она попала в плен, то ее командир сразу сообщил о том, что она беременна. Она на тот момент уже знала об этом. К ней относились корректно, не обижали. Но у нее были такие же условия, как и у всех. То есть она ничем не отличалась, только ее не трогали", – добавила родственница Мамоновой.
Роды после плена: история Марьяны Мамоновой
Марьяна Мамонова из Мариуполя попала в плен рашистов в апреле. Незадолго до этого парамедик узнала, что она беременна. В августе стало известно, что беременная женщина находится в Еленовке на Донетчине.
21 сентября стало известно, что Украина освободила из плена 215 человек, среди которых были медики, военные и беременные женщины (Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая).
25 сентября стало известно, что мечта Марьяны Мамоновой исполнилась. В плену рашистов парамедик хотела лишь одного - родить ребенка в Украине, а не в неволе. Парамедик родила через несколько дней после освобождения из плена, у нее появилась дочь.