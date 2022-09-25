В плену Марьяна Мамонова мечтала лишь о том, чтобы она родила ребенка в Украине.

Освобожденная из плена рашистов медик Марьяна Мамонова, которую оккупанты удерживали в неволе, хотя знали, что она беременна, родила дочь.

Об этом изданию "ЧаРівне" рассказала мать женщины.

Так, роды проходили в Луцке. Марьяна Мамонова рожала в перинатальном центре. Сегодня, 25 сентября, примерно в 4 утра на свет появился ее ребенок - девочка весит более 3 килограммов. Новорожденная и ее мать хорошо себя чувствуют.

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"Девочка родилась 25 сентября около 4 часов утра с весом 3250 гр, рост - 57 см",- сообщает издание.

Мечта Мамоновой осуществилась. В плену она хотела лишь одного, чтобы она родила ребенка в Украине, не в плену рашистов, а на своей земле.

Освобождение Марьяны Мамоновой и других пленных: что известно

Беременная медик Марьяна Мамонова попала в плен весной. В августе стало известно, что она находится в Еленовке на Донетчине. Незадолго до плена женщина сообщила родным, что она в положении.

21 сентября всю Украину облетела радостная весть, из плена удалось вызволить 215 человек. Обменяли 124 офицеров и пятерых наиболее известных командиров - Героя Украины Дениса Прокопенко "Редиса" из "Азова", Сергея Волынского "Волыну" с 36-й бригады морской пехоты, Святослава Паламаря ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Дениса Шлегу из Нацгвардии Украины, Героя Украины Евгения Бову.

Также удалось обменять трех беременных женщин - Марьяну Мамонову, Яну Шумовецкую и Анастасию Черненькую. Впоследствии стало известно, что РФ согласилась обменять защитников Мариуполя на одного человека - кума Путина Медведчука. А за 5 командиров страна-агрессор получила 55 российских пленных, которые все рассказали и уже не нужны Украине для следствия.

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