Женщины рады, что военных удалось вызволить.

Жены Дениса "Редиса" Прокопенко, Арсения Федосюка и мать Ильи Самойленко, которые сейчас находятся в США с адвокационной миссией, со слезами рассказали о освобождение пленных и поделились своими эмоциями. Украине удалось вернуть 215 защитников, среди них - "азовцы".

Своими эмоциями родственники защитников Мариуполя поделились в интервью "Голоса Америки".

Екатерина Прокопенко, жена "Редиса", рассказала, что муж позвонил ей и сообщил, что с ним все хорошо. Его голос был убедительным, однако когда она увидела любимого на видео, то очень расстроилась. До этого жена "Редиса" слышала его в мае, сейчас же она готова лететь к нему первым рейсом.

Видео дня

"Эмоции переполняют и по голосу вроде бы все хорошо, но увидела, как он выглядит сейчас, на брифинге. У меня просто одни эмоции. Конечно я рада, что он жив, но та картинка, которую я привыкла видеть в жизни, какой он был, и то, как он сейчас выглядит, я боюсь представить, что с ним там делали", - рассказала Прокопенко.

Мать офицера Ильи Самойленко рассказала, что она ждет сына, который ей сказал, что скоро вернется домой.

"Смешанные чувства, потому что очень много наших осталось. И будут ли у нас такие козыри, чтобы менять в дальнейшем...", - рассказала женщина и отметила, что Украине нужно и дальше бороться за пленных и вызволить всех, кого держат в неволе рашисты.

Жена "азовца" Арсения Федосюка отметила, что для нее этот день стал самым печальным. Ее муж до сих пор в плену, его не обменяли. Она отметила, что сейчас важно помнить о тех, кого рашисты и сейчас лишают свободы:

"Мы понимаем что их там мучают, что их допрашивают с насилием, об этом говорят ребята, которые вернулись. Поэтому в этот день кроме радости хотелось бы говорить и о том, что мы должны дальше бороться за тех, кто остался... Мы не знаем, где они находятся".

Освобождение военных Украины из российского плена

Как писал УНИАН, в среду, 21 сентября, из российского плена вернули 215 человек. В офисе президента сообщили, что 200 защитников Украины обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, которые служили в рядах Вооруженных сил Украины. Отмечается, что удалось вернуть тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Кроме этого, были освобождены пятеро командиров ("Азова" Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Пономарь, Олег Хоменко, 36-й бригады – Сергей "Волина" Волынский, и 12-й бригады НГУ Денис Шлега). Они будут находиться под личной протекцией Президента Турции на время до конца войны.

Вскоре появился поименный список всех освобожденных из русского плена. Как отметил Зеленский, среди обмененных есть те, кто пережил теракт, устроен россиянами в колонии в оккупированной Еленовке на Донбассе.