По словам эксперта, враг может образовать миниплацдармы на 3-8 километров в глубину территории Украины.

Российская армия может организовать так называемую тревожащую операцию на Сумщине по принципу той, которую она сейчас проводит на севере Харьковской области. Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

"Начнем с цифр, они говорят сами за себя. Напротив Сумской и Харьковской областей сконцентрировано в пределах до 50 тысяч военных РФ, где-то до 400 танков и 1 тысячи бронированных машин, также до тысячи ствольной артиллерии, включая РСЗО. Достаточно ли этого, чтобы прорываться на Сумы? Нет, недостаточно. Нужно поднять оперативные показатели хотя бы до 100 тысяч. А способны ли россияне организовать так называемую тревожащую операцию, как сделали в Харьковской области? Однозначно, да", - считает эксперт.

По его мнению, враг может применить несколько батальонно-тактических групп, в одну входит - до 800 человек, и создать опять же такие миниплацдармы на 3-8 километров в глубину нашей территории.

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Полковник ВСУ отметил, что Силы обороны все равно будут вынуждены отвлекать на это живую силу, и технику, и очень дефицитный боекомплект к артиллерии.

"Будут они (россияне - УНИАН) это делать, ведь никто не отменял прощупывание обороны противника. Вот они нас и прощупывают - как далеко на этих направлениях могут уйти. Однако буду твердо стоять на той позиции, что настоящая битва за Харьков или Сумы точно не сегодня, и даже не завтра, и даже не послезавтра. Врагу нужен 300-тысячный корпус, но мы понимаем, что мы истребляем почти 30 тысяч личного состава противника ежемесячно. Думаю, что май будет рекордным", - сказал Черник.

Вероятное наступление российских оккупантов на Харьков и Сумы

10 мая российские оккупационные войска пошли в новое наступление на севере Харьковской области. Они взяли под контроль несколько сел в приграничье и пытаются захватить Волчанск.

На днях в Госпогранслужбе Украины заявили, что россияне в любой момент могут прибегнуть к наступлению на Сумском направлении, чтобы еще больше растянуть линию фронта.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины пока не видят угрозы наступления россиян на Харьков и Сумы. Там считают, что враг проводит в Харьковской оласти пограничную операцию.

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