Украинцы смогут подписывать контракт с ВСУ в приложении 'Резерв+'

Над внедрением этой функции уже работают технические специалисты Министерства обороны.

В приложении "Резерв+" уже появился функционал онлайн-рекрутинга и появится возможность подписания контракта в несколько кликов. Об этом пище "АрмияInform" со ссылкой на заместителя министра обороны Екатерину Черногоренко.

Чиновница отметила, что укомплектование ВСУ и других Сил обороны является приоритетной задачей. Именно поэтому в МОУ запустили возможность онлайн-рекрутинга прямо в "Резерв+".

"Мы собрали наибольшее количество вакансий, которое существует на сегодня в стране, это 4 000 вакансий, и благодаря этому инструменту гражданин или гражданка смогут выбрать наиболее релевантную для себя должность в Вооруженных Силах Украины", - рассказала Черногоренко.

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По ее словам, онлайн-рекрутинг в "Резерв+" будет развиваться. В фокусе МО именно добровольный ректутинг.

"Мы хотим развивать этот функционал и предоставить возможность нашим пользователям прямо в приложении подписать контракт в несколько кликов. Это будет следующая итерация онлайн-рекрутинга, которую мы запустим в ближайшее время, для того, чтобы полностью цифровизировать цикл входа наших граждан как добровольцев в ряды ВСУ", - отметила Черногоренко.

Приложение "Резерв+"

Приложение было запущено с 18 мая. Его постоянно дорабатывали и обновляли. Так, недавно в "Резерв+" разработчики добавили функцию, позволяющую обновлять базу неактивных электронных военно-учетных документов путем сканирования QR-кодов.

В то же время, в приложении должна еще появиться возможность оформления отсрочки для мужчин призывного возраста.

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